Stop collettivo nella carrozzeria di Mirafiori sia per la 500Bev che per la Maserati

Una ulteriore fermata collettiva sia per la 500Bev che per la Maserati, che partirà da lunedì 22 aprile fino a lunedì 6 maggio compreso. Lo ha riferito Stellantis ai sindacati. “Questo stop collettivo – sottolinea la Fismic – arriva dopo la già dichiarata cassa integrazione che interessa i lavoratori della 500Bev e il contratto di solidarietà già in atto fino a dicembre per i lavoratori interessati sulla linea produttiva della Maserati”.

Per Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal, si tratta di una “nuova doccia fredda per tutti i lavoratori del sito produttivo di Mirafiori” che “dimostra come la nostra manifestazione unitaria di venerdì 12 aprile fosse un reale grido d’allarme e non un allarmismo”. “Purtroppo, Mirafiori verte in una situazione di stallo costante e di incertezza che sempre di più colpisce tutti i lavoratori. Serve subito, senza più prendere tempo con annunci che rimangono vaghi e nell’etere, un nuovo modello per salvare il sito. Come già affermato, deve essere allocata immediatamente all’interno di Mirafiori l’intera gamma della 500″, rimarca.

