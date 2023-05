Il direttore prova ad abbassare i toni dopo le parole di Adèle Haenel: "Osservazioni radicali ed errate"

Un collettivo di attrici e attori, tra cui Julie Gayet, Laure Calamy, Bastien Bouillon e Swann Arlaud, critica il Festival di Cannes, che stenderebbe ‘il tappeto rosso a uomini e donne che aggrediscono‘, in riferimento a Johnny Depp e alla regista Maïwenn. In un forum pubblicato dal quotidiano Libération oggi, la mattina dell’apertura del Festival, questo collettivo sostiene anche l’attrice Adèle Haenel, che aveva ufficializzato una settimana fa il suo stop dal cinema per denunciare un ‘compiacimento’ della 7a arte nei confronti degli aggressori sessuali.

“Siamo profondamente indignati e rifiutiamo di rimanere in silenzio di fronte alle posizioni politiche mostrate dal Festival di Cannes – spiegano gli attori in un testo co-firmato -. Stendendo il tappeto rosso per uomini e donne che aggrediscono, il festival invia il messaggio che nel nostro paese possiamo continuare a praticare la violenza impunemente, che la violenza è accettabile nei luoghi del creato”. I firmatari ritengono che “il cinema francese abbia integrato un sistema disfunzionale che schiaccia e annienta“, un “sistema basato sui principi del dominio e della silenziazione”. “Quando abbiamo il coraggio di parlare o chiedere aiuto, troppo spesso ci viene detto: stai zitto per favore, per tutta la vita del film. Succede anche che i produttori siano pronti a comprare il nostro silenzio”, denunciano ancora. La 76esimaedizione del festival è segnata dal ritorno di Johnny Depp nel film d’apertura Jeanne du Barry, dopo essere stato rimosso dai set di Hollywood negli ultimi anni in seguito alle accuse di violenza domestica da parte della sua ex Amber Heard. La regista del film, Maïwenn, sta affrontando una denuncia legale, dopo aver recentemente aggredito il capo di Mediapart Edwy Plenel in un ristorante.

Il direttore del Festival prova a disinnescare le polemiche

A poche ore dal lancio questa sera della 76esima edizione del Festival di Cannes, il suo direttore artistico Thierry Frémaux sta cercando di disinnescare le prime polemiche. Nella sua tradizionale intervista con Variety, il programmatore ha risposto all’attrice Adèle Haenel. L’attrice di Ritratto della ragazza in fiamme, in una lettera in cui spiega i motivi che l’avevano spinta a lasciare il cinema, ha descritto il festival come un covo di ‘chef stupratori’. “Osservazioni radicali ed errate“, ha detto Thierry Frémaux. “Adèle Haenel non pensava certo al festival quando veniva a presentare i suoi film a meno che non soffrisse di dissonanza cognitiva – ha replicato Frémaux -. Per il suo impatto, Cannes è una piattaforma di dibattito su molte questioni sociali, ma se Cannes fosse davvero un festival di stupratori, voi giornalisti non mi ascoltereste né vi lamentereste di non trovare posti alle proiezioni”. Nella sua intervista con Variety, Thierry Frémaux è tornato su un’altra presenza maschile discussa sulla Croisette: Johnny Depp. “Sono l’ultima persona al mondo a discutere le questioni (sollevate dalla causa per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard) – ha affermato il direttore artistico -. Se c’è una persona al mondo che non è stata interessata a questo caso di alto profilo, sono io. Non conosco l’immagine di Johnny Depp negli Stati Uniti. Quello che conta per me è Johnny Depp l’attore. Se Johnny Depp fosse bandito dalle riprese, non ne staremmo discutendo qui. Abbiamo visto il film di Maïwenn, avrebbe potuto essere in concorso. La polemica è nata quando abbiamo annunciato che il lungometraggio a Cannes, tutti sapevano che Johnny Depp aveva girato un film in Francia. Perché Maiwenn ha scelto Johnny Depp? Solo lei può rispondere“.

