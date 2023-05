Al via la 76esima edizione, dal 16 al 27 maggio. Per l'Italia Bellocchio, Moretti e Rohrwacher

Con la premiere di ‘Jeanne du Barry’, dramma storico con Johnny Depp, si apre domani la 76esima edizione del Festival di Cannes, una delle vetrine del miglior cinema al mondo che vedrà le più grandi star del grande schermo calcare il celebre tappeto rosso della Croisette. Quest’anno il festival è caratterizzato da due anteprime importanti: l’epico ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese costato 200 milioni di dollari per Apple Tv+, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ di James Mangold, con Harrison Ford nella sua ultima interpretazione come personaggio. Ford e Michael Douglas riceveranno la Palma d’oro onoraria durante il festival che durerà fino al 27 maggio.

Ci sarà anche tanta Italia al Festival, a cominciare dalla madrina Chiara Mastroianni, figlia del grande Marcello e dell’intramontabile Catherine Deneuve, scelta quest’ultima per l’affiche ufficiale della 76esima edizione. Rai Cinema parteciperà con tre film italiani in lizza per la Palma d’Oro, distribuiti in sala in Italia da 01 Distribution. In ordine di calendario di proiezioni: ‘Rapito’ di Marco Bellocchio (23 maggio), il film sulla storia del giovane Edgardo Mortara, prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico, ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti (24 maggio), unico del terzetto già uscito nelle sale italiane con un incasso finora di oltre 3,5 milioni di euro al botteghino, e ‘La chimera’ di Alice Rohrwacher (26 maggio), storia di un archeologo con Josh O’Connor, Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher. “Un’edizione eccezionale, che vede partecipare, per la seconda volta negli ultimi venti anni, tre film italiani nel Concorso principale e per la prima volta tre film coprodotti da Rai Cinema. È un’affermazione importante per tutto il cinema italiano“, aveva commentato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

Come di consueto, la scaletta della competizione di quest’anno riporta molti dei pesi massimi di Cannes, tra cui Hirokazu Kore-eda (Monster), Wim Wenders (Perfect Days), Nuri Bilge Ceylan (About Dry Grasses), Ken Loach (The Old Oak) e Tata Moretti (Un domani più luminoso). The Zone of Interest di Jonathan Glazer, girato ad Auschwitz, è uno dei film più attesi del festival. È il suo primo da Under the Skin del 2013. Pedro Almodóvar presenterà in anteprima il cortometraggio ‘Strange Way of Life’, con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Wes Anderson, affiancato da un altro ensemble stellato, farà il suo debutto in’ Asteroid City.’ Presente anche l’imminente serie della Hbo ‘The Idol’, del regista di Euphoria Sam Levinson con ‘Weeknd’ e Lily-Rose Depp; ‘Firebrand’ con Alicia Vikander nei panni di Catherine Parr e Judd Law nei panni del re Tudor Enrico VIII e il film Pixar ‘Elemental’, che chiuderà il festival. Steve McQueen, debutterà con il film più lungo proiettato a Cannes, ‘Occupied City’, che McQueen ha realizzato con sua moglie, l’autrice olandese Bianca Stigter, è un documentario di oltre quattro ore. “Non è mai bello come la prima volta – racconta McQueen -. Ma è il festival cinematografico più importante. Il nostro film pone domande. È qui che vuoi presentare in anteprima film che sfidano e film che pongono domande. Sei proprio in prima linea”. Cannes porterà, come ogni anno, nuovi registi a un pubblico cinematografico più ampio, vedrà Banel & Adama del regista senegalese Ramata-Toulaye Sy e il regista argentino Rodrigo Moreno che farà il suo primo viaggio a Cannes con The Delinquents per la sezione Un Certain Regard.

