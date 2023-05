Sono 21 i candidati alla Palma d'Oro, 7 diretti da donne: attesa per 'La Chimera' di Alice Rohrwacher

Record di registe donne al Festival di Cannes 2023. Quest’anno, 21 film concorrono per la Palma d’Oro, che sarà decisa da una giuria guidata dal vincitore dell’anno scorso, lo scrittore e regista svedese Ruben Östlund. Sette sono diretti da donne, un nuovo record per Cannes nei suoi quasi otto decenni di esistenza.

Tra i più attesi c’è ‘La Chimera’ della regista italiana Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor e Isabella Rossellini. Tra i titoli in cerca di distribuzione c’è ‘May December’ di Haynes, con Natalie Portman nei panni di una giornalista che si lega a una coppia (Julianne Moore, Charles Melton) un tempo nota per la loro differenza di età. Sebbene i film d’essai abbiano faticato a eguagliare la ripresa degli incassi nei multiplex, Vachon, produttore di ‘May December’, afferma che la sua società, la Killer Films, e l’indie Haynes sono abituati a “cambiare continuamente rotta e a trovare opportunità indipendentemente dai venti del mare”.

Il Festival di Cannes tra le proteste in Francia e Usa

Il Festival si tiene nel pieno delle proteste in Francia e negli Usa. Negli ultimi mesi la Francia è stata assediata da proteste per la riforma delle pensioni, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile. Negli Stati Uniti, gli sceneggiatori sono in sciopero per cercare di ottenere una migliore retribuzione nell’era dello streaming. La prospettiva di un’interruzione prolungata del lavoro potrebbe potenzialmente far salire i prezzi dei film finiti a Cannes, il principale mercato cinematografico del mondo.

