Il leader della Lega in conferenza stampa a proposito di Speranza : "Un'iniziativa volgare e arrogante"

(LaPresse) “Il ministro della salute Speranza pochi giorni prima di chiudere l’Italia stava andando in stampa con un libro nel quale spiegava che stavamo guarendo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a margine della presentazione del libro “Salute e libertà: un dilemma storico – filosofico” di Corrado Ocone. “Non so se altri ministri della salute del continente europeo abbiano avuto lo stesso tempo libero”, ha proseguito Salvini: “Considero questa iniziativa volgare e arrogante ma spero il libro possa tornare in libreria in modo che gli italiani capiscano cosa stesse ipotizzando il ministro per farli guarire”.

