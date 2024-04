L'Agenzia spaziale europea (ESA) sta preparando i veicoli spaziali

Due satelliti saranno lanciati nello spazio dall’India in una missione unica al mondo per creare un’eclissi artificiale. L’Agenzia spaziale europea (ESA) sta preparando i veicoli spaziali nell’ambito della missione Proba-3. Una volta completata questa “integrazione finale” dei satelliti, essi saranno trasferiti in India per essere lanciati nello spazio. In questo modo potrà essere studiata la corona del Sole. Lo studio della corona solare può aiutare gli scienziati a prevedere alcuni fenomeni come le tempeste solari che possono colpire i satelliti in orbita, le reti di comunicazione e le reti elettriche sulla Terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata