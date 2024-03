La rivelazione in occasione della 55a Lunar and Planetary Science Conference tenutasi a The Woodlands

In occasione della 55a Lunar and Planetary Science Conference tenutasi a The Woodlands, in Texas, il 13 marzo, gli scienziati hanno rivelato la scoperta di un vulcano gigantesco in una zona di Marte, vicino all’equatore del pianeta. Il vulcano gigante sarebbe rimasto nascosto ‘in bella vista’ per decenni.

Denominato provvisoriamente “vulcano Noctis” in attesa di un nome ufficiale, è alto 9022 metri di altezza e si estende per 450 chilometri (280 miglia) in larghezza.

