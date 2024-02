Le immagini dal centro di comando dell'azienda Intuitive Machines, a Houston

Missione compiuta. La navicella Usa Odysseus è sbarcata sulla Luna. E’ la prima volta per un lander privato: la sonda è costruita da Intuitive Machines, azienda di Houston, in Texas. Un viaggio che che segna anche il ritorno di un veicolo americano sulla Luna a 52 anni dall’ultima missione ‘Apollo’. Qualche momento di tensione si è registrato nel centro di comando per la debolezza del segnale di contatto. Poi l’annuncio del direttore della missione Tim Crain: “Possiamo confermare, senza alcun dubbio, che la nostra apparecchiatura si trova sulla superficie della Luna”. Il viaggio di Odysseus è progettato per valutare l’ambiente lunare del Polo Sud della Luna in vista del piano della Nasa di riportare una missione con equipaggio sul nostro satellite alla fine del 2026. L’allunaggio arriva dopo il fallimento della missione del mese scorso, che si è conclusa con l’incendio della navicella spaziale Peregrine nell’atmosfera terrestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata