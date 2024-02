A bordo anche il primo turco ad andare nello spazio

L’astronauta italiano Walter Villadei, insieme ai colleghi turchi e svedesi, è tornato sulla Terra oggi, concludendo la missione privata Ax-3 di tre settimane sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il trio era accompagnato da un astronauta della Nasa in pensione che ora lavora per Axiom Space, l’azienda di Houston che ha organizzato il volo a noleggio. L’equipaggio è tornato a bordo di una capsula SpaceX che si è paracadutata nell’Atlantico al largo della costa della Florida.

La Turchia ha festeggiato la partenza di Alper Gezeravci da Cape Canaveral il mese scorso. Ex pilota di caccia e capitano della Turkish Airlines, è diventato la prima persona del suo Paese a volare nello spazio. Gezeravci è stato raggiunto nel viaggio da Villadei dell’Aeronautica Militare italiana, dallo svedese Marcus Wandt, ex pilota di caccia scelto come astronauta di riserva dall’Agenzia Spaziale Europea nel 2022 e da Michael Lopez-Alegria, la loro scorta. Turchia, Italia e Svezia hanno finanziato la missione, versando circa 55 milioni di dollari a testa. È stata la terza missione privata di Axiom sulla stazione spaziale; la quarta è prevista per quest’anno.Prima di lasciare la stazione spaziale, Gezeravci ha ringraziato il suo Paese per la “decisione coraggiosa e determinata” di inviare un cittadino nello spazio per il suo 100° anniversario come repubblica. Durante la permanenza in orbita, gli astronauti hanno condotto esperimenti scientifici. Si sono goduti qualche giorno in più sulla stazione spaziale, in attesa che il tempo migliorasse nella zona di atterraggio.

