I pianeti si muovono attorno alla stella, HD 110067, situata nella costellazione della Chioma di Berenice

(LaPresse) Gli astronomi hanno scoperto un raro sistema solare nel quale sei pianeti sembrano muoversi come una grande orchestra cosmica. Si tratta di una scoperta che può aiutare a comprendere il modo in cui si sono formati i sistemi solari della Via Lattea. I pianeti si muovono attorno alla stella, HD 110067, situata nella costellazione della Chioma di Berenice, che si trova a 100 anni luce da noi. Le osservazioni, tra gli altri, hanno coinvolto il telescopio satellitare Tess della Nasa e Cheops dell’Agenzia spaziale europea. Nessuno dei pianeti scoperti si trova all’interno della cosiddetta zona abitabile della stella, il che significa poca o nessuna probabilità di vita, almeno per come la conosciamo. Sono grandi circa due o tre volte la Terra e hanno una densità simile a quella dei giganti gassosi del nostro sistema solare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata