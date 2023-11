Il missile è deflagrato dopo pochi minuti dal lancio

Il nuovo razzo di SpaceX è partito dal Texas meridionale per un volo di prova. Il lancio è stato effettuato la mattina di sabato 18 novembre, sette mesi dopo il primo tentativo, concluso con un’esplosione. Starship, lungo 121 metri, si è innalzato sopra il Golfo del Messico ed è rimasto in orbita per pochi minuti prima di deflagrare. Si tratta di un successo parziale per l’azienda aerospaziale di Elon Musk dato che l’astronave è esplosa solo dopo la separazione dal booster.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata