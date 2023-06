Fornirà funzionalità per Internet a banda larga e comunicazioni nelle aree rurali del Paese

Space X Falcon 9 ha lanciato in orbita un satellite per le comunicazioni nell’ambito della missione PSN Satria, per conto del governo indonesiano e dell’operatore satellitare indonesiano, PSN. Il lancio dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il satellite fornirà funzionalità per Internet a banda larga e comunicazioni nelle aree rurali dell’Indonesia.

