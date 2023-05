È decollato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, questa mattina

L’azienda aerospaziale SpaceX, sabato mattina, ha lanciato in orbita un satellite per le telecomunicazioni. Il razzo Falcon 9, con a bordo il satellite Arabsat BADR-8, è decollato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti), e impiegherà dai quattro ai cinque mesi per raggiungere l’orbita operativa. Una volta attivo potrà trasmettere programmi televisivi e altri servizi di telecomunicazione verso l’Africa centrale, l’Europa e il Medio Oriente.

