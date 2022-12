La missione Falcon 9 è partita dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida

SpaceX ha lanciato la sua missione Falcon 9 SES O3b mPOWER verso l’orbita terrestre media dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida. Il primo stadio del booster che supporta questa missione ha lanciato in precedenza CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G e una missione Starlink. Dopo la separazione dello stadio, il primo stadio è atterrato sulla navicella A Shortfall of Gravitas, che staziona nell’Oceano Atlantico.

