L'annuncio della società madre Meta. L'opzione serve a "conformarsi alle normative europee in evoluzione"

Facebook e Instagram lanceranno a partire da novembre un piano di abbonamenti a pagamento per utilizzare le due piattaforme senza pubblicità. Lo annuncia la società madre dei due social, Meta, con un comunicato: la decisione, scrive, è stata presa “per conformarsi alle normative europee in evoluzione”. Gli abbonamenti saranno disponibili nei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre che in Svizzera. Chi risiede in queste regioni, si legge, avrà la scelta “tra continuare a utilizzare gratuitamente i servizi con annunci pubblicitari personalizzati oppure iscriversi e non vedere più gli annunci. Finché le persone sono abbonate, le loro informazioni non saranno utilizzate per le pubblicità”. Gli abbonamenti costeranno 9,99 euro al mese su web e 12,99 euro al mese su iOS e Android. “Crediamo in un Internet supportato dalla pubblicità, perché dà alle persone l’accesso a prodotti e servizi personalizzati, indipendentemente dal loro status economico, e inoltre consente alle piccole imprese di raggiungere potenziali clienti, far crescere la propria attività e creare nuovi mercati, favorendo la crescita dell’economia europea. Come altre aziende, continueremo a sostenere la necessità di un Internet supportato da annunci pubblicitari, anche con la nostra nuova offerta di abbonamenti. Ma rispettiamo lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e ci impegniamo a rispettarle”, spiega Meta.

