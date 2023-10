La nuova deadline è fissata al 31 gennaio 2024

Esteso l’accordo transitorio tra Meta e Siae per l’utilizzo della musica sulle piattaforme social in scadenza il 6 ottobre. “Abbiamo concordato una nuova estensione dell’accordo di licenza con Siae. Utenti e creator continueranno ad accedere al catalogo Siae mentre portiamo avanti le negoziazioni per un accordo a lungo termine”, fa sapere un portavoce della Società Meta in merito all’accordo transitorio tra le due parti. Al momento la nuova deadline è fissata al 31 gennaio 2024.

