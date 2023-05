Secondo la piattaforma social di proprietà cinese, la legge si basa su "speculazioni infondate" riguardo alla possibilità che il governo di Pechino possa accedere ai dati degli utenti

TikTok ha fatto causa al Montana, dopo la messa al bando dell’app decisa dallo Stato. Secondo la piattaforma social di proprietà cinese, la legge del Montana costituisce una violazione incostituzionale del diritto di parola e si basa su “speculazioni infondate” riguardo alla possibilità che il governo di Pechino possa accedere ai dati degli utenti.

Il ricorso è stato presentato presso il tribunale federale di Missoula, lo stesso dove la scorsa settimana avevano presentato un analogo ricorso i creatori di contenuti per TikTok. Entrambi i ricorsi sostengono inoltre che il Montana non abbia l’autorità di agire su questioni riguardanti la sicurezza nazionale. La messa la bando di TikTok decisa dallo Stato entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024.

