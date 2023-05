Test per messa al bando nazionale

Il Montana è diventato il primo Stato Usa a mettere totalmente al bando TikTok. La legge firmata mercoledì dal governatore repubblicano Greg Gianforte è la più severa tra quelle già varate in circa la metà degli Stati dell’Unione e dal governo federale, che ha proibito ai dipendenti governativi di usare l’app sui dispositivi utilizzati per il lavoro. La legge è destinata ad essere contestata nei tribunali e diventerà un banco di prova per un’eventuale messa la bando nazionale dell’app cinese di video-sharing, considerata da vasti settori del Congresso una minaccia alla sicurezza nazionale.

“Il governatore Gianforte ha approvato una legge che viola i diritti del Primo Emendamento dei cittadini del Montana, vietando illegalmente TikTok, una piattaforma che offre vantaggi a centinaia di migliaia di persone in tutto lo Stato. Vogliamo rassicurare i cittadini del Montana che possono continuare a usare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e entrare in contatto con la community, mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana” ha sottolineato un portavoce di TikTok.

