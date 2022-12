Era un gruppo consultivo che la società aveva formato nel 2016 per affrontare la questione del discorso d'odio sulla piattaforma social

Elon Musk ha sciolto il Trust and Safety Council di Twitter, cioè il ‘comitato per la sicurezza’, un gruppo consultivo che la società aveva formato nel 2016 per affrontare la questione del discorso d’odio sulla piattaforma, nonché altri problemi come lo sfruttamento dei bambini, suicidio e autolesionismo.

Il comitato, composto da circa 100 organizzazioni indipendenti per diritti civili e diritti umani, si sarebbe dovuto riunire per incontrare i rappresentanti di Twitter ma, secondo quanto riferito da diversi membri, poco prima della riunione la società l’ha informato via e-mail del suo scioglimento. I membri del consiglio, che hanno fornito ad Associated Press foto dell’e-mail di Twitter, hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato.

Twitter sta “rivalutando il modo migliore per apportare opinioni esterne” e che il consiglio “non è la struttura migliore per farlo”, si legge nel testo della mail. E ancora: “Il nostro lavoro per rendere Twitter un luogo sicuro e ricco di informazioni sarà più rapido e aggressivo che mai e continueremo ad accogliere le vostre idee su come raggiungere questo obiettivo”. Il testo recava la firma “Twitter”.

