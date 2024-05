La società di intelligenza artificiale eliminerà l'opzione audio per gli utenti che, secondo l'attrice, era "simile in modo inquietante" alla sua

OpenAI, società proprietaria della piattaforma di intelligenza artificiale ChatGpt, ha comunicato che sospenderà l’utilizzo di una delle voci artificiali di cui il servizio fa uso per dialogare con gli utenti dopo un’accusa da parte dell’attrice Scarlett Johansson: secondo la star di Hollywood, la voce di OpenAI era “simile in modo inquietante” alla sua. Ora la società ha dichiarato con un post su X che sta “lavorando per mettere in pausa” la voce di Sky, una delle cinque opzioni audio realistiche con cui chi usa ChatGpt può scegliere di parlare. Johansson aveva interpretato un’assistente AI immaginaria e all’epoca futuristica nel film ‘Her’ del 2013.

L’accusa dell’attrice

Johansson ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman l’aveva contattata a settembre chiedendole se volesse prestare la sua voce al sistema, affermando di ritenere che sarebbe stata “confortante per le persone” non a proprio agio con la tecnologia. Lei ha detto di aver rifiutato l’offerta ma, “quando ho ascoltato la demo rilasciata, sono rimasta scioccata, arrabbiata e incredula per il fatto che il signor Altman avesse scelto una voce così stranamente simile alla mia che i miei amici più stretti e gli organi di informazione non avrebbero potuto distinguerla”. Ha poi affermato che OpenAI ha accettato “a malincuore” di eliminare la voce di Sky dopo aver assunto degli avvocati che hanno scritto delle lettere ad Altman con richieste di informazioni.

La versione di OpenAI

OpenAI, in precedenza, si era mossa per respingere le accuse, affermando che la voce di Sky appartiene a una “diversa attrice professionista”, ma ha aggiunto di non poterne condividere il nome per ragioni di privacy. In una dichiarazione inviata all’Associated Press, Altman aveva detto che la sua società aveva scelto il doppiatore di Sky “prima di qualsiasi contatto” con Johansson. “La voce di Sky non è quella di Scarlett Johansson e non è mai stata pensata per assomigliare alla sua”, ha dichiarato Altman. “Per rispetto alla signora Johansson, abbiamo sospeso l’uso della voce di Sky nei nostri prodotti. Ci dispiace con la signora Johansson di non aver comunicato meglio”.

