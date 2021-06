Scarlett Johansson

Dal 7 luglio la vedremo al cinema in 'Black Widow' (dal 9 disponibile su Disney+). Tutto quello che vorreste sapere sulla sexy 36enne

Talento e bellezza, Scarlett Johansson. Nata il 22 novembre 1984 a New York come Scarlett Ingrid. Sin dal debutto, a 9 anni, dimostra di avere le carte in regola per non essere una meteora. Sposata con Colin Jost, terzo dopo Ryan Reynolds e Romain Dauriac, ha una figlia, Rose Dorothy, avuta 7 anni fa da Dauriac.

Musa di Woody Allen, poliedrica, dalla carnalità esplosiva. Alterna commedia e dramma, cinema d’autore e action movie. Come ‘Black Widow‘ di Cate Shortland. Il film sarà in sala dal 7 luglio e dal 9 su Disney+ (con Accesso Vip). Nel film della Marvel sarà ancora una volta (l’ultima?) Vedova Nera/Natasha Romanoff. Una produzione ad alto tasso d’adrenalina, ma in cui non perderà un briciolo di sex appeal. Un ruolo rifiutato da Emily Blunt nel 2010.

10 Cose che non sai di Scarlett Johansson

1 – È anche una cantante. Ha all’attivo diverse collaborazioni musicali e due album. ‘Before My Time‘, il brano cantato da lei per il film ‘Chasing Ice‘ è stato candidato all’Oscar come Miglior canzone originale nel 2013.

2 – È un’icona di bellezza e sensualità. Tuttavia Scarlett Johansson rispetto al canone hollywoodiano è piuttosto piccola. È alta 160 centimetri.

3 – Le sue labbra sono tra le più seducenti e ammirate al mondo. Pare siano state fonte d’ispirazione per Katy Perry quando ha inciso ‘I Kissed a Girl‘.

4 – Scarlett Johansson ha un fratello, una sorella e un fratellastro. Oltre a un fratello gemello, Hunter, più giovane di lei di 3 minuti.

5 – Ha subito diversi attacchi hacker. In uno le sono state rubate dal cellulare alcune foto con il primo marito, Ryan Reynolds. Il responsabile è stato poi condannato a 10 anni di carcere.

6 – Per il ruolo di Griet nel film ‘La ragazza con l’orecchino di perla‘ è stata scelta tra 150 attrici.

7 – È una delle poche attrici a essere stata nominata in due categorie nella stessa edizione degli Oscar. Nel 2020 era in lizza per ‘Jojo Rabbit‘ (non protagonista) e ‘Marriage Story‘ (protagonista). Non ha vinto in nessuna delle due.

8 – Ha prestato la voce alla principessa Mindy nel film ‘SpongeBob‘ (2004).

9 – Scarlett è stata scartata per la parte di Lisbeth Salander in ‘Millennium – Uomini che odiano le donne‘. Il regista David Fincher la riteneva troppo sexy per il ruolo.

10 – La sua statua di cera è al museo di Madame Tussauds a New York.

