Ha preso il via oggi a Milano, al Superstudio Più in via Tortona, la tappa italiana di Reply Xchange 2024: l’evento annuale dedicato agli ultimi trend di innovazione e tecnologia organizzato dalla multinazionale italiana specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Un meeting di due giorni che è un punto di riferimento per il settore tecnologico in Italia: più di cinquemila presenze tra clienti, partner e professionisti di Reply, 180 sessioni parallele dedicate a dibattiti tech e un’area demo in cui vengono illustrati le soluzioni e i progetti sviluppati dalle società del gruppo in Europa, Stati Uniti e Sudamerica. Tra le novità più importanti di quest’anno, le applicazioni del cosiddetto ‘Affective Computing’: lo sviluppo di sistemi in grado di riconoscere, elaborare e simulare i sentimenti e le emozioni umane per produrre ‘umani digitali’ sempre più realistici. Ma anche tante soluzioni di intelligenza artificiale e GenAI per rispondere alle esigenze delle aziende in ambito produzione, marketing, assistenza alle vendite, formazione ma anche alle sfide sociali, dalla sicurezza sul lavoro a quella stradale, fino alla protezione dagli attacchi informatici. Le prossime tappe di Reply Xchange 2024 saranno il prossimo 4 giugno, a Monaco e a Londra.

