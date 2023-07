Anche un sistema che sfrutta il machine learning per identificare le distrazioni alla guida

Camerini virtuali, piastrelle in ceramica disegnate con AI generativa, soluzioni di robotica e ‘digital human’ che sfruttano interfacce di linguaggio naturale. Sono alcune delle innovazioni tecnologiche in mostra nella tappa italiana di Reply Xchange 2023: a Milano, al Superstudio Più in via Tortona, Reply, la multinazionale italiana della trasformazione tecnologica digitale illustra agli operatori del settore le ultime novità sviluppate da ognuna delle centinaia delle società del gruppo in tutto il mondo. Ma tra i campi di applicazione c’è anche la mobilità, con un sistema che sfrutta i dati forniti dai veicoli connessi per imparare, sfruttando il machine learning, le abitudini di guida del conducente e identificare condizioni anomale e di pericolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata