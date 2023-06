Via libera dal Parlamento Ue, tutelati i valori fondamentali europei: vietato il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici

L’Eurocamera ha approvato la sua posizione negoziale sul regolamento sull’intelligenza artificiale con 499 voti a favore su 620 votanti, 28 i voti contrari e 93 gli astenuti. Questo determinerà la posizione del Parlamento per il trilogo con il Consiglio Ue, che dovrebbe iniziare questa sera. “Il Parlamento Ue diventa la prima Camera al mondo a votare su un regolamento complessivo sull’IA. Il voto di oggi dimostra che possiamo conciliare fiducia e innovazione”, ha commentato su Twitter il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton.

#AIAct just voted! ✅👏

The EU Parliament becomes the first House in the world voting on a comprehensive #AI regulation!

Today’s vote shows that we can reconcile trust and innovation 🇪🇺 pic.twitter.com/Gc3DhbIbbo

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 14, 2023