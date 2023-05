A breve sarà disponibile per tutti in più di 180 Paesi e in altre lingue oltre all'inglese

Google ha reso noti i piani per dotare il suo motore di ricerca dominante di una tecnologia di intelligenza artificiale più avanzata. Il graduale cambiamento nel funzionamento del motore di ricerca di Google è stato avviato tre mesi dopo che il motore di ricerca Bing di Microsoft ha iniziato ad avvalersi di una tecnologia simile a quella che alimenta il chatbot ad intelligenza artificiale ChatGPT. Google, che è di proprietà di Alphabet Inc, ha già testato il proprio chatbot conversazionale chiamato Bard. Questo prodotto, provvisto di un’intelligenta artificiale generativa, inizialmente è stato reso disponibile solo per le persone accettate da una lista d’attesa. A breve, però, Bard sarà disponibile per tutti in più di 180 Paesi e in altre lingue oltre all’inglese. L’espansione multilingue inizierà con il giapponese e il coreano, prima di aggiungere altre 40 lingue. Diverse tecnologie ad intelligenza artificiale arriveranno su Google: dal sistema ‘Aiutami a scrivere‘ che produrrà lunghe risposte alle e-mail in pochi secondi, a ‘Magic Editor‘, strumento per le foto che correggerà automaticamente le immagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata