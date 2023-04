Giacomo Lasorella ha parlato a margine di un convegno alla Lumsa di Roma sull'Intelligenza Artificiale

“La regolazione dell’Intelligenza artificiale generativa è un argomento nuovo sia per gli scienziati che per i regolatori. Ci sono tante implicazioni, prima tra tutte quelle della privacy. Per i regolatori dei contenuti i problemi maggiori sono quelli legati alle fake news e alla creazione di contenuti non affidabili. Ci sarà da lavorare, soprattutto a livello europeo”. Così Giacomo Lasorella, presidente dell’AgCom, a margine del convegno ‘Tra intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?’, organizzato all’Università Lumsa di Roma per presentare un ricerca, pubblicata in tre volumi, promossa da Astrid.

“Il problema è innanzitutto la trasparenza di questi meccanismi” e poi la regolazione, “la legislazione europea come il Digital service Act sta andando molto avanti ma ovviamente è un processo in fieri”, ha detto ancora Lasorella.

