Mark Zuckerberg segue la strada tracciata da Elon Musk con Twitter

Mark Zuckerberg segue la strada tracciata da Elon Musk e introduce anche per i social network di Meta, Facebook e Instagram, un servizio per avere a pagamento un account verificato con la spunta blu. “Questa settimana stiamo iniziando a implementare Meta Verified, un servizio in abbonamento che ti consente di verificare il tuo account, ottenere un badge blu, ottenere una protezione aggiuntiva contro il furto di account, e ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti. Questa nuova funzionalità riguarda l’aumento della sicurezza dei nostri servizi. Meta Verified parte da 11,99 dollari al mese sul Web o 14,99 al mese su iOS. La lanceremo questa settimana in Australia e Nuova Zelanda e presto in altri paesi”, ha dichiarato il ceo di Meta proprio su Facebook.

