Aveva chiesto agli utenti se doveva dimettersi promettendo che si sarebbe attenuto ai risultati della consultazione: il 57,5% era favorevole al suo addio

Elon Musk rompe il silenzio: dopo che oltre 10 milioni di persone hanno votato a favore delle sue dimissioni dalla guida di Twitter, ha dichiarato che nei futuri sondaggi relativi alle policy soltanto gli abbonati a ‘Twitter Blue’ potranno votare.

Musk aveva lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti di Twitter se dovesse dimettersi, promettendo che si sarebbe attenuto ai risultati della consultazione; e ieri a fine sondaggio il risultato era stato del 57,5% a favore delle dimissioni di Musk. Nelle ore successive Musk non ha twittato, poi ha ripreso a postare definendo “interessanti” i suggerimenti di alcuni utenti secondo cui i risultati potevano essere falsati e infine, quando uno degli utenti ha scritto che “gli abbonati Blue dovrebbero essere gli unici a poter votare in sondaggi sulle policy” Musk ha risposto “Buon punto. Twitter farà questo cambiamento”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022