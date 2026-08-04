Home > Sport > Tennis > ATP Montreal 2026, Cobolli e Darderi in campo stanotte: orario, avversari e dove vedere i match

Entrano nel vivo gli incontri del National Bank Open 2026, il Masters 1000 di Montreal. Nella notte italiana è il momento dell’esordio delle teste di serie e, tra queste, anche di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che iniziano il loro cammino direttamente dal secondo turno. I due italiani sono inseriti nella stessa parte di tabellone e potrebbero incrociarsi in un derby agli ottavi di finale.

Il match di Flavio Cobolli

Per Flavio Cobolli, numero 9 del mondo e finalista al Roland Garros, l’esordio sarà contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 57 del ranking, in un confronto inedito. Il romano disputa il torneo canadese per la terza volta: nel 2024 si era fermato al secondo turno, mentre lo scorso anno aveva raggiunto gli ottavi di finale. Il sorteggio lo ha inserito nel quarto di tabellone presidiato dalla testa di serie numero 2 Felix Auger-Aliassime, mentre un eventuale terzo turno potrebbe metterlo di fronte a Tomas Martin Etcheverry.

Yannick Hanfmann (Frank Molter/picture-alliance/dpa/AP Images)

Il 2026 è stato fin qui l’anno della consacrazione per Cobolli, capace di conquistare il terzo titolo ATP della carriera ad Acapulco e di raggiungere la sua prima finale Slam al Roland Garros, entrando così nella Top 10 mondiale. In stagione ha inoltre disputato la finale di Monaco di Baviera, la semifinale di Delray Beach e i quarti di finale a Wimbledon e Madrid. Dall’altra parte della rete ci sarà Hanfmann, ex numero 45 del mondo, specialista della terra battuta. In questa stagione il tedesco ha raggiunto tre finali ATP, tutte sulla terra e tutte perse, compresa quella di Santiago contro Luciano Darderi.

Il match di Luciano Darderi

Debutto anche per Luciano Darderi, numero 22 del ranking, che affronta la wild card canadese Gabriel Diallo, numero 108 del mondo. Anche in questo caso si tratta del primo precedente tra i due. Darderi torna a Montreal dopo il ko all’esordio del 2024 e lo fa dopo aver rassicurato i tifosi sulle condizioni del polso, che lo aveva costretto al ritiro nella semifinale di Los Cabos.

Gabriel Diallo (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

Sul cemento il suo miglior risultato stagionale resta l’ottavo di finale raggiunto agli Australian Open, mentre il 2026 gli ha regalato soprattutto soddisfazioni sulla terra battuta, con il titolo ATP conquistato a Santiago, le finali di Buenos Aires e Bastad e la prima semifinale in un Masters 1000 agli Internazionali BNL d’Italia. Il canadese Diallo arriva invece dalla vittoria all’esordio contro Kyrian Jacquet, la prima della carriera nel National Bank Open. Ex numero 33 del mondo, è reduce da una stagione condizionata anche da un infortunio alla schiena e ha recentemente cambiato staff tecnico, affidandosi a Jonas Bjorkman e Johan Ortegren. Chi supererà il secondo turno affronterà Andrey Rublev, testa di serie numero 10, oppure il cinese Juncheng Shang.

Dove vedere Cobolli e Darderi

La giornata del National Bank Open sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. Per gli abbonati NOW è inoltre disponibile Extra Match, il servizio con canali aggiuntivi che permette di seguire in diretta gli incontri dai vari campi del torneo.