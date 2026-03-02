Darderi vince l’Atp Santiago 2026, sconfitto Hanfmann in finale

Luciano Darderi firma all’Atp Santiago 2026, in Cile, il quinto titolo in carriera, tutti sulla terra battuta. Il numero 21 del mondo batte in finale 7-6(6), 7-5 il tedesco Yannick Hanfmann, n. 81 anche se con un best ranking di n. 45 e diventa il giocatore con più trofei Atp sul rosso all’attivo da inizio 2024, uno in più di Carlos Alcaraz.

Il successo di Darderi, secondo per partite vinte da inizio 2024 (48, una in meno dell’argentino Francisco Cerundolo) arriva a meno di 24 ore dal trionfo di Flavio Cobolli ad Acapulco. È la quinta volta nell’Era Open che due italiani festeggiano due titoli Atp nella stessa settimana.

Darderi: “Sto giocando a un livello alto, sono felice”

“È il mio primo titolo da Umag. Sono arrivato a Santiago dopo la finale a Buenos Aires, qui le condizioni sono un po’ diverse, e sono riuscito a vincere il torneo. Ora ci prepariamo per Indian Wells, dove arrivo con tanta fiducia”. Così Luciano Darderi commenta la vittoria del torneo Atp di Santiago, durante la cerimonia di premiazione. “Quest’anno ho fatto anche ottavi in Australia, quarti di finale ad Auckland. Sto giocando a un livello alto, ho fatto un sacco di punti che l’anno scorso non avevo ottenuto. In questo momento per me vuol dire tanto, quindi sono felice”, ha aggiunto l’italo-argentino dopo la finale.