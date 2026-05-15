Internazionali Roma 2026, Darderi-Ruud: semifinale interrotta sul 1-4 per pioggia – La diretta

Luciano Darderi oggi, venerdì 15 maggio, si gioca l’accesso alla finale degli Internazionali Roma 2026. L’azzurro, n°20 del mondo, sfida al Foro Italico il norvegese Casper Ruud, n°25 Atp ed ex n°2. Si tratta di una sfida inedita e storica per il 24enne nato in Argentina, alla sua prima semifinale in un torneo Masters 1000. Il tennista di Villa Gesell, inoltre, grazie ai risultati ottenuti a Roma, si è assicurato la posizione n°16 della classifica mondiale, suo nuovo best ranking. Più tardi, invece, scenderà in campo il n°1 del mondo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev.
Darderi – entrato sul Centrale con vistosi occhiali blu elettrico – parte contratto, perde i primi turni di servizio iniziale, reagisce con un immediato controbrek (a zero) ma non si sblocca e subisce il miglior avvio del norvegese che prende più velocemente le misure all’avversario.
L’italoargentino lamenta pesantezza nelle gambe e mancanza di reattività, nel cambio campo del quinto game chiede anche del caffé (sta diventando ormai un suo marchio di fabbrica) per provare ad attivarsi ma perde gli appoggi e commette una serie di errori. L’attacco sul servizio è una delle opzioni per cambiare ritmo al match ma l’azzurro appare spento e in debito di energie dopo le imprese contro Zverev e Jodar. Sul 4-1 al sesto game la pioggia interrompe il match con il norvegese che conduce ai vantaggi.
La semifinale tra Darderi e Ruud si è interrotta sul 4-1, vantaggio per il norvegese. Il 27enne di Oslo aveva l’opportunità di strappare il servizio all’azzurro e portarsi sul 5-1.
Partita interrotta sul campo centrale a causa della pioggia intensa.
Ruud tiene il servizio a zero e si porta sul 4-1. Subito un caffè in arrivo per Darderi al cambio campo.
Altro break di Ruud che si porta avanti 3-1. Il norvegese chiude il game sul 40-30, complice l’errore di dritto inside-out dell’azzurro.
Contro-break di Darderi che recupera subito lo svantaggio, togliendo il servizio all’avversario e portandosi sul 2-1. L’azzurro ha chiuso il game a zero, senza concedere nemmeno un 15 al norvegese.
Break in avvio per Ruud che strappa il servizio a Darderi sul 40-15.
Inizia la prima semifinale degli Internazionali d’Italia tra Darderi e Ruud.
Manca sempre meno all’inizio del match. Al via il warm-up di Darderi e Ruud.
Luciano Darderi e Casper Ruud scendono in campo sul Centrale del Foro Italico per le 15.30. Allarme pioggia a Roma.