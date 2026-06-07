Roland Garros 2026, Cobolli in finale contro Zverev per fare la storia – La diretta

A Parigi atto finale del Roland Garros 2026. Una conclusione che vede protagonisti due tennisti inaspettati alla vigilia: Flavio Cobolli e Alexander Zverev.
Il tedesco, numero 3 al mondo, parte favorito e ha la quasi irripetibile occasione di vincere il suo primo Slam approfittando dell’assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro vuole centrare la vittoria non solo per alzare la coppa, ma anche per migliorare il suo posizionamento nel ranking Atp. Il superamento della semifinale non giocata contro Matteo Arnaldi gli assicura già di entrare nella top ten del tennis mondiale a partire da domani mattina, ma sognare non costa nulla e l’ambizione a salire ancora più in alto resta fortissima.
Un terzo game decisamente più in partita per Cobolli. Continua a esserci un’abbondanza di errori da parte di entrambi gli atleti in campo, ma stavolta l’azzurro, pur prendendosi qualche rischio, riesce a tenere il servizio e a imporsi per 40-15.
Ancora tanti, troppi errori per Cobolli. Anche il secondo game è di Zverev: 2-0 per lui, 40-15 il punteggio di questo parziale.
Evidentemente emozionati, entrambi i finalisti sbagliano molto in questo avvio di partita. Cobolli esordisce fallendo un rovescio e commettendo un doppio fallo che porta Zverev avanti 30-0. Il tedesco a sua volta concede un 30 e poi un 40. Ai vantaggi, il game si trascina per lunghi minuti: Cobolli si fa annullare due possibilità di vincere il parziale e a sua volta sterilizza una palla break di Zverev, ma alla fine l’azzurro cede il servizio.
Stretta di mano a centrocampo per Cobolli e Zverev. Il tedesco vince il sorteggio e decide di iniziare rispondendo. Il primo a servire sarà quindi il tennista azzurro.
Il primo a entrare in campo è Flavio Cobolli. Borsone in spalla, l’azzurro raggiunge la propria postazione e attende Zverev, che lo raggiunge pochi istanti dopo. Molto buona l’accoglienza del pubblico per entrambi gli atleti.
La finale del Roland Garros 2026 inizia con una coreografia ballata e musicata che omaggia i colori dell’Open di Francia. La danza si è conclusa con l’arrivo in campo della coppa che verrà alzata dal vincitore tra qualche ora. Sul centrale del “Philippe Chatrier” è stato poi fatto esplodere un fumogeno con il tricolore francese. Si attende l’ingresso di Cobolli e Zverev.
Al momento, il bilancio dei precedenti tra i due tennisti dice 3-1 per Zverev. Quest’anno si sono affrontati già due volte: il primo match se l’è aggiudicato il tennista romano, che si è imposto in due set nella semifinale dell’Open di Monaco; l’altra partita risale invece al torneo di Madrid: nei quarti di finale, il tedesco ha avuto la meglio sull’azzurro.
“Parlare di ‘erede’ per un atleta così giovane forse è improprio, ma se devo rispondere alla domanda possiamo dire che a tutti gli effetti l’atleta che sta crescendo e che sta raggiungendo una maturità e una costanza di rendimento è Flavio Cobolli. Dietro di lui ci sono diversi potenziali campioni in erba perché la Federazione Italiana Tennis ha creato un vivaio molto interessante. Mi viene in mente per esempio Federico Cinà. Per il momento sono sconosciuti, ma Sinner e Cobolli hanno motivato tanti giovani e quindi tanti talenti raggiungeranno ottimi livelli”, ha affermato Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner a margine dell’evento promosso dal formatore Gianluca Spadoni presso la Dallara Academy in provincia di Parma dal titolo ‘Evolution forum business school’ e a cui hanno preso parte oltre 500 pmi da tutta Italia. Guardando alla finale del Roland Garros odierna, “La ragione mi dice che Alexander Zverev ha il 51% delle probabilità di vincere vuoi per l’esperienza, vuoi perché è abituato a quei palcoscenici e Cobolli il 49%. Entrambi avranno una forte pressione: per Flavio è la prima finale quindi avrà molta pressione mentre Zverev che ha perso diverse finali è consapevole che potrebbe essere una delle poche occasioni di vincere uno Slam quindi può approfittarne. Quindi il cuore mi dice Cobolli 51 per cento e Zverev il 49%”, ha aggiunto.