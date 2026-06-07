Roland Garros 2026, Cobolli in finale contro Zverev per fare la storia – La diretta

A Parigi atto finale del Roland Garros 2026. Una conclusione che vede protagonisti due tennisti inaspettati alla vigilia: Flavio Cobolli e Alexander Zverev.

Il tedesco, numero 3 al mondo, parte favorito e ha la quasi irripetibile occasione di vincere il suo primo Slam approfittando dell’assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro vuole centrare la vittoria non solo per alzare la coppa, ma anche per migliorare il suo posizionamento nel ranking Atp. Il superamento della semifinale non giocata contro Matteo Arnaldi gli assicura già di entrare nella top ten del tennis mondiale a partire da domani mattina, ma sognare non costa nulla e l’ambizione a salire ancora più in alto resta fortissima.