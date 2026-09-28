Caso Regeni, la lettura della sentenza sull'uccisione del ricercatore

Condannati a 10 anni di carcere tre dei quattro 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Roma. Assolto il quarto imputato. La sentenza arriva a dieci anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. In aula erano presenti i genitori del ricercatore, Paola Deffendi e Claudio Regeni e la sorella Irene, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, mentre all’esterno decine di giornalisti e telecamere hanno seguito l’attesa del verdetto.