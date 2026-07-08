Cobolli-Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026, Flavio sotto di un set

Flavio Cobolli contro Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°10 del mondo, e il britannico, n°114 Atp e wild card, scendono in campo sul Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra per conquistare un posto in semifinale. I due tennisti si sono affrontati una sola volta, a gennaio 2026, al primo turno degli Australian Open. In quella occasione l’atleta inglese, 23 anni, ha avuto la meglio in tre set per 7-6 6-4 6-1.