Cobolli-Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026, Flavio sotto di un set

Flavio Cobolli contro Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°10 del mondo, e il britannico, n°114 Atp e wild card, scendono in campo sul Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra per conquistare un posto in semifinale. I due tennisti si sono affrontati una sola volta, a gennaio 2026, al primo turno degli Australian Open. In quella occasione l’atleta inglese, 23 anni, ha avuto la meglio in tre set per 7-6 6-4 6-1.
Punti chiave
Grande tennis quello espresso dal tennista britannico. Fery comanda lo scambio con il dritto e tiene a zero il suo turno di battuta. Il punteggio è 4-3 per il 23enne inglese.
Cobolli ringrazia il servizio e riesce ad andare sul 3-3 nel secondo parziale. Azzurro in difficoltà.
Fery recupera il break di svantaggio e pareggia i conti: 2-2 nel secondo set.
In caso di vittoria Cobolli diventerebbe il quinto italiano a raggiungere la semifinale a Wimbledon. Prima di lui ci sono riusciti Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
Nel royal box del campo centrale c’è la regina Camilla, che ha assistito anche al quarto di finale tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, vinto dalla tennista ucraina.
Subito break in apertura di secondo set per Flavio che cerca di rialzarsi dopo gli errori commessi sul finire del primo parziale.
Il britannico conquista il primo set per 6-4 dopo 39 minuti di gioco.
Grazie al raggiungimento dei quarti di finale a Wimbledon 2026, Fery passa dalla posizione n°114 del ranking alla n°63.
Arthur Fery, n°114 del mondo e wild card a Wimbledon, prima di arrivare ai quarti di finale ha superato:
- Damir Džumhur, primo turno
- Otto Virtanen, secondo turno
- Zizou Bergs, terzo turno
- Grigor Dimitrov, ottavi di finale
Match equilibrato tra Cobolli e Fery, 3-3 nel primo set. Ottimo avvio del britannico che spinge con il dritto e copre bene il campo.
L’azzurro tiene il servizio a 30 e si porta sul 1-1. Nel suo box c’è anche l’amico di infanzia Edoardo Bove, centrocampista del Watford.
Niente da fare per Jasmine Paolini, sconfitta ai quarti di finale da Marta Kostyuk per 6-3 6-2. Domani tocca a Jannik Sinner, impegnato nella prima semifinale contro Novak Djokovic.
Al via il match tra Cobolli e Fery sul campo centrale di Wimbledon. Il britannico al servizio.