7 ottobre, l’ex capo dello Shin Bet fa causa a Netanyahu per diffamazione 

L’ex capo dello Shin Bet Ronen Bar ha annunciato che intenterà una causa per diffamazione contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che il premier lunedì ha dichiarato che l’allora capo dei servizi segreti era a conoscenza della minaccia di un attacco nella notte del 7 ottobre ma scelse di non informare il primo ministro. Lo riferisce il Times of Israel, aggiungendo che Bar chiede inoltre la divulgazione dei documenti e delle testimonianze relative alle informazioni fornite a Netanyahu nei giorni precedenti l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Bar chiede che venga reso pubblico il calendario degli incontri di Netanyahu con funzionari stranieri e membri delle agenzie di sicurezza e afferma che i suoi avvocati chiederanno che i principali collaboratori di Netanyahu vengano convocati a testimoniare. Ronen Bar afferma che le affermazioni di Netanyahu contro di lui “non hanno alcuna base nella realtà”. Bar sostiene di aver avvertito Netanyahu di “un disastro imminente in modo senza precedenti e che il primo ministro abbia ignorato questi avvertimenti, così come le raccomandazioni di ripristinare la deterrenza e rafforzare il confine”.

Bar: “Sta cercando di sviare le accuse da se stesso”

“Dopo aver rifiutato per tre anni di riconoscere la propria responsabilità e aver impedito, con ogni mezzo possibile, l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale a cui il pubblico e le famiglie delle vittime hanno diritto, ha iniziato a pubblicare selettivamente documenti in modo manipolatorio e fuori dal loro contesto”, ha dichiarato Ronen Bar riferendosi a Netanyahu. E ancora: “Ora che stanno cominciando a emergere testimonianze relative agli avvertimenti che ha ricevuto prima del massacro sta cercando di sviare le accuse da se stesso rivolgendole contro coloro che lo avevano avvertito in tempo reale”. Bar afferma che stava aspettando l’istituzione di una commissione d’inchiesta per rivelare tali avvertimenti, ma che non può più tacere. “Si ottiene la vittoria attraverso un attacco preventivo contro il nemico esterno, non contro le forze di sicurezza interne”, ha concluso Bar.