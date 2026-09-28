Caso Regeni, Schlein: “Sentenza storica"

“Una sentenza storica. Dopo 10 anni di lotta per la verità arriva finalmente la giustizia. Arriva soltanto grazie al lavoro della Procura, la tenacia della famiglia e la tenacia dell’avvocata Ballerini. Una sentenza che farà giurisprudenza perché condanna uomini degli apparati egiziani e nessuno potrà negare le responsabilità del regime egiziano” sono le prime parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al tribunale di Roma a commento della sentenza di primo grado della Corte d’Assise sul caso Regeni. Condannati tre imputati su quattro in primo grado per il sequestro di Giulio Regeni. Cade invece l’accusa di omicidio. “Se siamo arrivati a questo risultato” aggiunge Schlein, “è nonostante tutti gli ostacoli e i depistaggi del regime egiziano. Una sentenza che è anche un faro di speranza”.