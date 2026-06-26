Tabellone Wimbledon 2026, ecco contro chi gioca Sinner

È stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2026, terzo Slam della stagione, al via lunedì 29 giugno, che quest’anno mette in palio un montepremi ancora una volta da record: 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro). Il campione in carica Jannik Sinner debutta con il serbo Miomir Kecmanovic. Possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse e ottavo di finale con il norvegese Casper Ruud o l’azzurro Luciano Darderi. Eventuale quarto di finale con il russo Daniil Medvedev. Nella sua metà di tabellone c’è anche il canadese Felix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic (che ha vinto i Championships per sette volte).

Darderi, n°14 del tabellone, debutterà invece contro lo statunitense Ethan Quinn. Tutti gli altri italiani nel main draw sono nella parte bassa. Spicca il primo turno di Matteo Berrettini, che affronterà lo svizzero Stan Wawrinka.

A look at the projected quarter-finals in the gentlemen's singles draw 🌱 pic.twitter.com/M2lsNy8YNx — Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026

Paolini, Grant e Cocciaretto nel tabellone femminile di Wimbledon 2026

È stato sorteggiato anche il tabellone del singolare femminile di Wimbledon. Sono tre le azzurre in gara: Jasmine Paolini, finalista nel 2024 e testa di serie n°13, affronterà al primo turno la statunitense Robin Montgomery. Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw di un torneo Major, se la vedrà invece subito con la britannica Katie Boulter. Paolini e Grant sono state inserite nella parte bassa del tabellone, quella presieduta dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina, mentre Elisabetta Cocciaretto, che esordirà contro la cinese Xinyu Wang, è capitata nella parte alta, quella capitanata dalla regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka.

Per Serena Williams al primo turno c’è l’australiana Joint

Serena Williams, al primo turno dello Slam di Londra, affronterà la 20enne australiana Maya Joint. Si tratta del suo primo incontro di singolare dopo quasi quattro anni. La 44enne, sette volte campionessa di singolare a Wimbledon, ha accettato una wild card per il torneo sull’erba, dove gareggerà anche in doppio con la sorella maggiore Venus.

Tutto ciò fa parte di un ritorno al tennis iniziato con due partite di riscaldamento in doppio, ma che ha subìto un’accelerazione domenica quando l’All England Club ha annunciato che Williams avrebbe giocato anche in singolare. Joint è attualmente al 53° posto del ranking e ha fatto il suo debutto ai Championships lo scorso anno, perdendo al primo turno contro Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-3, 6-2.