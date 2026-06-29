Venezuela, si cercano ancora i superstiti del terremoto: estratti vivi dalle macerie padre e figlio – La diretta

In Venezuela, squadre di soccorso locali e internazionali continuano nella loro corsa contro il tempo per estrarre sopravvissuti dalle macerie causate dal violento terremoto che ha colpito il Paese. Una folla immensa si è radunata attorno a una montagna di detriti, osservando le squadre di soccorso provenienti da Stati Uniti, Francia e Venezuela estrarre un uomo e suo figlio da una crepa nel cemento, coperti di polvere e quasi privi di sensi. Le squadre, con indosso i caschi, li hanno trasportati su un telo nero e li hanno fatti passare con cautela attraverso la folla fino a un’ambulanza per reidratarli tramite flebo. Le squadre di soccorso e i civili sono scoppiati in un applauso di sollievo, per poi riprendere le operazioni di soccorso. Nonostante la probabilità di trovare sopravvissuti diminuisse di ora in ora, i soccorritori hanno continuato a liberare alcuni superstiti dalle montagne di macerie, offrendo alle famiglie angosciate un barlume di speranza. Nel Paese, sabato sono arrivate anche squadre dei Vigili del Fuoco italiani.

Terremoto in Venezuela – La diretta Inizio diretta: 29/06/26 07:00 Fine diretta: 30/06/26 00:00 Punti chiave 07:31 Delcy Rodriguez: "Superata la soglia critica, ma le ricerche proseguono"