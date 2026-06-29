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lunedì 29 giugno 2026

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Venezuela, si cercano ancora i superstiti del terremoto: estratti vivi dalle macerie padre e figlio – La diretta

Venezuela, si cercano ancora i superstiti del terremoto: estratti vivi dalle macerie padre e figlio – La diretta
Soccorsi al lavoro in Venezuela (AP Photo/Matias Delacroix)
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A La Guaira terzo giorno di lavoro anche per i Vigili del Fuoco italiani, arrivati sabato nel Paese

In Venezuela, squadre di soccorso locali e internazionali continuano nella loro corsa contro il tempo per estrarre sopravvissuti dalle macerie causate dal violento terremoto che ha colpito il Paese. Una folla immensa si è radunata attorno a una montagna di detriti, osservando le squadre di soccorso provenienti da Stati Uniti, Francia e Venezuela estrarre un uomo e suo figlio da una crepa nel cemento, coperti di polvere e quasi privi di sensi. Le squadre, con indosso i caschi, li hanno trasportati su un telo nero e li hanno fatti passare con cautela attraverso la folla fino a un’ambulanza per reidratarli tramite flebo. Le squadre di soccorso e i civili sono scoppiati in un applauso di sollievo, per poi riprendere le operazioni di soccorso. Nonostante la probabilità di trovare sopravvissuti diminuisse di ora in ora, i soccorritori hanno continuato a liberare alcuni superstiti dalle montagne di macerie, offrendo alle famiglie angosciate un barlume di speranza. Nel Paese, sabato sono arrivate anche squadre dei Vigili del Fuoco italiani.

Terremoto in Venezuela – La diretta
Inizio diretta: 29/06/26 07:00
Fine diretta: 30/06/26 00:00

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Delcy Rodriguez: "Superata la soglia critica, ma le ricerche proseguono"

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato domenica sera che, anche se la soglia critica è stata superata, la ricerca dei sopravvissuti continuerà. Secondo quanto riferito dal governo, oltre 2.600 soccorritori provenienti da tutto il mondo sono giunti sul posto con cani da ricerca addestrati e attrezzature. La doppia scossa di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha colpito mercoledì scorso ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione. Le Nazioni Unite hanno affermato che fino a 6,8 milioni dei quasi 30 milioni di abitanti del Venezuela potrebbero essere stati colpiti dai terremoti. Domenica le autorità hanno dichiarato che oltre 770 edifici sono crollati, totalmente o parzialmente, a causa dei terremoti.

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