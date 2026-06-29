Venezuela, si cercano ancora i superstiti del terremoto: estratti vivi dalle macerie padre e figlio – La diretta

In Venezuela, squadre di soccorso locali e internazionali continuano nella loro corsa contro il tempo per estrarre sopravvissuti dalle macerie causate dal violento terremoto che ha colpito il Paese. Una folla immensa si è radunata attorno a una montagna di detriti, osservando le squadre di soccorso provenienti da Stati Uniti, Francia e Venezuela estrarre un uomo e suo figlio da una crepa nel cemento, coperti di polvere e quasi privi di sensi. Le squadre, con indosso i caschi, li hanno trasportati su un telo nero e li hanno fatti passare con cautela attraverso la folla fino a un’ambulanza per reidratarli tramite flebo. Le squadre di soccorso e i civili sono scoppiati in un applauso di sollievo, per poi riprendere le operazioni di soccorso. Nonostante la probabilità di trovare sopravvissuti diminuisse di ora in ora, i soccorritori hanno continuato a liberare alcuni superstiti dalle montagne di macerie, offrendo alle famiglie angosciate un barlume di speranza. Nel Paese, sabato sono arrivate anche squadre dei Vigili del Fuoco italiani.
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato domenica sera che, anche se la soglia critica è stata superata, la ricerca dei sopravvissuti continuerà. Secondo quanto riferito dal governo, oltre 2.600 soccorritori provenienti da tutto il mondo sono giunti sul posto con cani da ricerca addestrati e attrezzature. La doppia scossa di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha colpito mercoledì scorso ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione. Le Nazioni Unite hanno affermato che fino a 6,8 milioni dei quasi 30 milioni di abitanti del Venezuela potrebbero essere stati colpiti dai terremoti. Domenica le autorità hanno dichiarato che oltre 770 edifici sono crollati, totalmente o parzialmente, a causa dei terremoti.