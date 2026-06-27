Wimbledon 2026, Sinner: “È il torneo più prestigioso. Controlli positivi, bisogna allenarsi con più caldo”

Mancano ancora due giorni all’esordio di Jannik Sinner sul Centrale di Wimbledon 2026, ma il numero 1 al mondo, che comincerà il suo percorso sull’erba contro il serbo Kecmanovic, è stato già sollecitato sull’inizio della competizione.

“Come ho sempre detto è il torneo più bello che abbiamo, il più prestigioso. Avere di nuovo l’onore di giocare qui è molto bello”, ha affermato nel corso del media day. “Sono arrivato qui giovedì scorso quando non c’era nessuno, era forse anche più bello. Sono entrato sul Centrale, ho visto tutto bello, tutto pulito. È stata una bella emozione, però ogni anno è diverso, ogni anno ha la sua storia. So quanto è difficile andare avanti in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile”.

I cambiamenti nella preparazione atletica per fronteggiare il caldo

Sinner arriva a Wimbledon da campione uscente, vista la vittoria dello scorso anno, e soprattutto si avvicina alla prossima partita dopo il ritiro che gli ha impedito di giocarsi fino in fondo il Roland Garros di Parigi. “Abbiamo fatto qualche cambiamento, non dico che siano grandi cambiamenti, ma piccoli dettagli. Siamo felici al momento per quello che stiamo facendo; non vedremo i risultati qui adesso, è un processo lungo, di diverse partite. Sono contento del lavoro fatto nelle ultime due settimane e mezzo, sono state giornate molto lunghe, mi sono preparato molto bene. Abbiamo cambiato un po’ il lavoro fisico. Una sessione molto più lunga sia in palestra sia in campo l’abbiamo fatta tutta assieme, senza pausa, per sentire tante cose, o almeno più cose possibili di ciò che sentivo in campo. Adesso vediamo come reagisco in campo”.

Gli esami effettuati dopo il Roland Garros “erano controlli generali per verificare il mio stato di salute, per essere sicuri che fosse tutto a posto dal punto di vista fisico, e così è stato. Tutti i test hanno dato risultati molto positivi. Allo stesso tempo, siamo convinti di doverci allenare in condizioni di maggiore caldo“. Un proposito che nasce non solo dopo l’ultime esperienza parigina: “Mi sembra che ovunque giocheremo farà molto caldo“, ha detto Sinner. “Ogni anno le temperature aumentano sempre di più. È un tema molto importante. Sono comunque soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Cerchiamo di migliorare nel miglior modo possibile, poi vedremo come andranno le cose in futuro”.