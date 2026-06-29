Mondiali 2026, oggi Brasile-Giappone ai sedicesimi di finale: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ai Mondiali 2026, dopo la vittoria in extremis del Canada sul Sudafrica, oggi lunedì 29 giugno si giocano tre partite dei sedicesimi di finale: c’è grande attesa per il Brasile di Carlo Ancelotti, che sfida il Giappone in un’affascinante sfida. Quella tra nipponici e carioca non è però l’unica partita della giornata: in ordine cronologico toccherà anche a Germania-Paraguay e Olanda-Marocco.

Ancelotti: “Servono cuore e idee chiare”

“Per la partita con il Giappone ci servono molte cose: mente, cuore, un’idea chiara. Dobbiamo essere preparati a tutto ciò che può accadere in una fase a eliminazione diretta, e in una fase a eliminazione diretta possono succedere molte cose. La squadra è preparata, motivata, fiduciosa e ha fatto bene nelle ultime due partite. La squadra è pronta a tutto”. Così il ct del Brasile Carlo Ancelotti parlando in conferenza stampa in vista della partita dei sedicesimi di finale ai Mondiali contro il Giappone. Quando gli è stato chiesto se fosse uno specialista delle partite a eliminazione diretta, Ancelotti ha risposto con umorismo, sottolineando l’esperienza dei giocatori. “Questa non è una partita a eliminazione diretta, niente di più (ride). Non si torna indietro. Il Brasile è fortunato ad avere molti giocatori esperti in questo senso. In termini di esperienza, la squadra è molto forte e i giocatori sanno come prepararsi per una partita come questa. Da questo punto di vista, sono molto fiducioso”, ha aggiunto come riporta la stampa brasiliana. Il ct carioca ha detto di non essere preoccupato per l’orario della partita. “La routine cambierà un po’, ma non molto. Giocare a mezzogiorno è un po’ diverso, ma giocare in questo stadio è un vantaggio, la struttura è ottima. Non soffriremo troppo il caldo. I giocatori ci sono abituati, ci alleniamo sempre più o meno a quest’ora. Credo che non avremo problemi a giocare a mezzogiorno”, ha detto.

Sulla posizione in campo di Matheus Cunha, ancora Ancelotti ha detto: “Il posizionamento di Cunha nell’ultima partita ci ha dato un vantaggio perché non è una posizione ben definita in campo. È molto importante cambiare posizione per non dare troppi punti di riferimento alla squadra avversaria. I tre (Bruno, Paquetá e Cunha) hanno giocato molto bene nelle ultime due partite sotto questo aspetto”. Capitolo Neymar, il numero 10 può giocare 15 minuti. “Neymar sta crescendo molto bene, sta progredendo. Credo che sia migliorato molto nell’ultima settimana; è un peccato che non abbia potuto allenarsi per tutto il tempo in cui è stato con noi. Può giocare 15 minuti; ovviamente sta facendo molto bene. Dipende dal contesto della partita di domani e da come si svilupperà l’incontro”, ha detto. Infine come si sente a rappresentare l’Italia ai Mondiali e ancora sul Giappone. “Mi sento bene. Sono italiano; è un’esperienza fantastica allenare il Brasile. Mi sento molto bene in questo ruolo. Il calcio è cambiato; non esistono più squadre disorganizzate perché tutti studiano, lavorano e imparano. Ci possono essere squadre con meno qualità individuale, il che è ovvio perché la qualità individuale e il talento sono parte della genetica, ma le squadre disorganizzate e fisicamente deboli non esistono più. Tutti lavorano sodo, giocano con intensità e lottano. Sono rimasto molto sorpreso dall’organizzazione difensiva e dall’intensità di tutte le squadre e di tutti gli allenatori”, ha concluso.

Seleção treinada para amanhã, e que venha o mata-mata! Vamos com tudo, nação. 💛🇧🇷🔥#BateNoPeito pic.twitter.com/563YD9dJ2r — brasil (@CBF_Futebol) June 28, 2026

Brasile-Giappone: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Brasile-Giappone:

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius Jr.Ct: Ancelotti.

Giappone (3-4-3): Suzuki; Seko, Itakura, H. Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Doan, Ueda, Maeda. Ct: Moriyasu.

L’orario della partita è quello delle 19, il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, oltre che sulla piattaforma Dazn, che trasmette tutte le partite del Mondiale 2026. La partita sarà trasmessa anche in streaming gratis su RaiPlay e sulla stessa Dazn.

Nagelsmann: “Paraguay avversario ostico”

La Germania torna nella fase a eliminazione di un Mondiale per la prima volta dalla finale del 2014 in Brasile, quando i tedeschi sconfissero l’Argentina per 1-0 conquistando il loro quarto titolo. A guidare le speranze tedesche ci sarà il ct Julian Naglesmann. A 38 anni e 341 giorni, lunedì sarà il più giovane allenatore ad aver raggiunto gli ottavi di finale dai tempi del francese Henri Michel nel 1986. Il Paraguay ha disputato cinque partite della fase a eliminazione diretta, senza mai riuscire a segnare. Si è qualificato solo una volta, vincendo ai rigori contro il Giappone negli ottavi di finale del 2010. “Giocano un calcio molto difensivo“, ha detto Nagelsmann a proposito del Paraguay. “Sono un avversario ostico per noi e ci chiederanno molto”, ha aggiunto.

Germania-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Germania-Paraguay:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

Paraguay (5-4-1): Orlando Gill; Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete, Maidana; Almiron, Cubas, Galarza, Enciso; Avalos. Ct: Alfaro.

Il fischio d’inizio della partita è programmato per le 22.30 italiane, il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn.

Olanda-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Olanda-Marocco:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo. Ct: Koeman.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.

La partita inizia alle 3 di notte, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di Dazn.