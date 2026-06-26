Wimbledon 2026, oggi il sorteggio del tabellone: orario e dove vederlo

Oggi, venerdì 26 giugno, il torneo di Wimbledon 2026 entra ufficialmente nel vivo con il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile. Alle ore 11 italiane, l’All England Club definirà gli accoppiamenti del terzo Slam della stagione, l’unico disputato sull’erba, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. I riflettori sono puntati soprattutto su Jannik Sinner, campione in carica e numero uno del mondo, che conoscerà il nome del primo avversario nella difesa del titolo conquistato dodici mesi fa. Il sorteggio delineerà anche il percorso degli altri azzurri presenti nel main draw e delle principali teste di serie del torneo.

Jannik Sinner difende la corona

Jannik Sinner si presenta a Wimbledon da campione in carica. Lo scorso anno il 24enne altoatesino ha scritto una pagina storica per il tennis italiano diventando il primo azzurro a conquistare il singolare maschile dei Championships, dopo aver superato in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set. In qualità di detentore del titolo e numero uno del ranking ATP, Sinner sarà la testa di serie numero uno del torneo. Come da tradizione, inaugurerà inoltre il Centre Court nella giornata di lunedì 29 giugno alle ore 14.30 italiane, aprendo ufficialmente l’edizione 2026 del torneo londinese sul campo più prestigioso del mondo. Il sorteggio di oggi sarà fondamentale per conoscere il percorso che attende l’azzurro nella corsa verso la conferma del titolo.

Gli italiani presenti nei tabelloni principali

L’Italia si presenta a Wimbledon con una pattuglia numerosa e competitiva. Nel singolare maschile saranno presenti, oltre a Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, rientrato nel tabellone principale dopo il forfait di Lorenzo Musetti.

Nel singolare femminile ci saranno invece Jasmine Paolini, finalista a Wimbledon nel 2024, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant, proveniente dalle qualificazioni.

Nel doppio maschile spazio alla coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre nel doppio femminile saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, reduci da risultati importanti negli ultimi anni nei tornei dello Slam. Elisabetta Cocciaretto, invece, giocherà in coppia con la statunitense Ann Li.

Le prime dieci teste di serie

Jannik Sinner guiderà il seeding del torneo maschile da numero uno del tabellone. Alle sue spalle ci sarà Alexander Zverev, promosso alla seconda posizione tra le teste di serie per via del forfait di Carlos Alcaraz.

Le altre teste di serie che compongono la Top Ten sono Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Alexander Bublik.

Tra i principali candidati al titolo figurano inoltre alcuni dei nomi più attesi del circuito internazionale, pronti a contendersi uno dei trofei più prestigiosi della stagione. Le teste di serie avranno il vantaggio di evitare incroci diretti nei primi turni, ma il sorteggio di oggi sarà decisivo per definire gli equilibri dei due tabelloni.

Carlos Alcaraz assente: perderà i punti della finale 2025

Tra le assenze più pesanti dell’edizione 2026 c’è quella di Carlos Alcaraz, che sta ancora recuperando dall‘infortunio al polso destro patito lo scorso aprile all’ATP 500 di Barcellona durante il match di secondo turno contro Otto Virtanen. L’assenza dell’ex numero uno del mondo modifica sensibilmente gli equilibri del tabellone e consente ad Alexander Zverev di salire alla posizione numero due del seeding. Per Alcaraz la rinuncia comporterà anche la perdita dei 1.300 punti conquistati nella passata edizione con il raggiungimento della finale, persa poi contro Sinner, con inevitabili ripercussioni sulla classifica mondiale.

Alex Zverev cerca la conferma dopo il trionfo al Roland Garros

Alex Zverev arriva a Wimbledon con grandi ambizioni e con la fiducia accumulata grazie agli ottimi risultati ottenuti nella prima parte della stagione. A giugno, sul rosso del Roland Garros, il 29enne tedesco ha conquistato il primo Slam della carriera, realizzando il sogno che inseguiva fin da quando era bambino. Il tedesco sarà la testa di serie numero due e partirà tra i principali favoriti per raggiungere le fasi finali del torneo. L’assenza di Alcaraz aumenta ulteriormente le sue possibilità di compiere un percorso da protagonista sui prati londinesi. Il sorteggio di oggi chiarirà quali saranno gli ostacoli principali sulla sua strada.

Novak Djokovic: l’ottavo sigillo per eguagliare Re Roger

Tra i protagonisti più attesi c’è ancora Novak Djokovic. Il campione serbo, a 39 anni, torna a Wimbledon con l’obiettivo di aggiungere un altro capitolo alla sua straordinaria carriera. Un eventuale successo gli consentirebbe di conquistare l’ottavo titolo ai Championships, raggiungendo il primato stabilito da Roger Federer. Non solo. L’ottavo sigillo nel Major londinese sarebbe il 25esimo titolo Slam messo in bacheca dal serbo: un record assoluto sia tra gli uomini sia tra le donne. Oggi, con 24 titoli del Grande Slam, Djokovic è infatti a pari merito con Margaret Smith Court. L’esperienza e la tradizione rendono Djokovic uno dei giocatori più temibili sull’erba londinese. Anche per lui il sorteggio di oggi rappresenta il primo passo verso un nuovo assalto al trofeo.

Il ritorno di Serena Williams

Tra le protagoniste più attese dell’edizione 2026 c’è anche Serena Williams. L’All England Club ha assegnato una wild card alla fuoriclasse americana, che tornerà così a disputare il tabellone principale di Wimbledon in singolare a quasi quattro anni dall’ultima apparizione nel circuito professionistico. La statunitense, oggi 44enne, è una vera leggenda dei Championships, torneo che ha conquistato per sette volte in carriera. I successi ottenuti nel 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016 rappresentano una parte importante dei suoi 23 titoli del Grande Slam in singolare. Williams sarà inoltre protagonista anche nel torneo di doppio insieme alla sorella Venus. Le sorelle più celebri della storia del tennis vantano 14 titoli Slam conquistati in coppia, sei dei quali proprio sui prati di Wimbledon.

Serena Williams, degli Stati Uniti, effettua un servizio durante una sessione di allenamento in vista del torneo di tennis di Wimbledon, a Londra, mercoledì 24 giugno 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

A che ora sono i sorteggi e dove vederli

Il sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon 2026 è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 11.00 italiane. La cerimonia non sarà trasmessa in televisione. Gli appassionati potranno seguire il sorteggio in diretta streaming sul sito ufficiale di Wimbledon, nella sezione Live Video & Radio accessibile dal menu Watch & Listen. Una volta iniziato il torneo, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.