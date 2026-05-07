Djokovic agli Internazionali di Roma 2026: “Su premi Slam sosterrò i giocatori”

“Il prize money negli Slam? Conoscete la mia posizione al riguardo. L’ho già detto molte volte. Le giocatrici sanno che avranno sempre il mio supporto, e questo è tutto. Le nuove generazioni stanno arrivando. Sono felice che i leader del nostro sport, come Sabalenka, siano disposti a farsi avanti e a comprendere a fondo le dinamiche della politica tennistica, le sue sfumature e ciò che è necessario fare non solo per il suo benessere, ma per quello di tutti“. Così Novak Djokovic, in conferenza stampa, al suo arrivo al Foro per il debutto agli Internazionali, interpellato sulla rivendicazione da parte dei giocatori, sia uomini che donne, di una percentuale più alta dei premi rispetto ai ricavi generati dai Major, oltre a tutele maggiori sia dal punto di vista sanitario che pensionistico. “Facciamo tutti parte dello stesso sport. Cerchiamo tutti di elevare il livello del gioco, che si tratti di giocatori, tornei o organi di governo. Purtroppo, spesso si verificano conflitti di interesse che alcune persone non vogliono affrontare. Credo che sia proprio in questi casi che i giocatori abbiano il vero potere. Sostengo sempre una posizione più forte per i giocatori all’interno del sistema”, ha aggiunto ik serbo che è stato fondatore sei anni fa della Ptpa, l’associazione indipendente per tutelare i diritti dei tennisti professionisti.

“E’ una questione che va avanti da molti, molti anni”

“Osservo la situazione da lontano. Non ho partecipato a quegli incontri e a quelle conversazioni. Ma la mia posizione è molto chiara: sostengo i giocatori e continuerò sempre a sostenere una posizione più forte per i giocatori nell’ecosistema, come ho già detto. So che è un argomento caldo ora, che volete parlarne. Ma se andate a rivedere molte delle mie conferenze, vedrete come ho approfondito la questione. Non è un argomento nuovo, è una questione che va avanti da molti, molti anni. So che questo è sempre stato un argomento di discussione, fin da quando gioco. Ora è il momento di parlarne. Mi fa piacere che se ne parli di più. È necessario, perché la posizione dei giocatori non è quella che dovrebbe essere, né per quanto riguarda i tornei del Grande Slam, né per i circuiti professionistici. In generale, non è così. Ecco perché ho co-fondato l’associazione dei giocatori, la PTPA. È stata la mia ricerca di una soluzione più profonda e significativa, un po’ al di fuori del sistema, perché il sistema è strutturato in modo tale da non avvantaggiare i giocatori in tutti i settori”, ha sottolineato.

“Inoltre, in passato ho notato che spesso le persone distorcevano le mie parole, dicendo che chiedevo più soldi, anche quando vincevo i tornei del Grande Slam. Ma non stiamo parlando dei giocatori di livello inferiore, quelli di prima fascia, quelli che fanno parte della base del tennis e che sono in difficoltà. Stanno abbandonando il tennis per mancanza di finanziamenti. Credo che siamo l’unico sport a livello globale, se si considerano tutti gli sport a livello globale, in questa particolare situazione in cui non abbiamo determinati, diciamo, guadagni o garanzie finanziarie per i giocatori di livello inferiore. Non so se la situazione sia cambiata negli ultimi anni”, ha concluso Djokovic.

“Sinner impressionante, vincerà tutti i Masters”

“Sono felice di essere tornato a competere e a giocare tornei. L’infortunio di Indian Wells mi ha costretto ad aspettare di più e di conseguenza a posticipare il rientro. L’obiettivo adesso è essere pronti per il Roland Garros”. Così Novak Djokovic, in conferenza stampa, alla vigilia dell’esordio agli Internazionali d’Italia contro il croato Dino Prizmic. “Se Sinner riuscirà a vincere tutti i 1000? Sicuramente e probabilmente anche quest’anno. È impressionante il suo livello di gioco. Jannik è un giocatore molto completo ed è il numero uno del mondo con merito”, ha aggiunto.