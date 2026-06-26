Milano, 37enne in auto travolge motociclista e pedone: arrestato

Prima travolge un motociclista, poi si dà alla fuga e investe un pedone che stava attraversando la strada. E’ stato arrestato a Milano con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni gravissime il conducente di un veicolo Mercedes, fermato in tangenziale nord all’altezza della barriera di Sesto San Giovanni. Il conducente, di 37 anni, nato in Ucraina, è risultato positivo all’alcoltest (0.91). Il motociclista è in codice rosso, in pericolo di vita, mentre il pedone è in codice giallo.

L’incidente è avvenuto in via Carnia, giovedì sera alle 23.10. Il 37enne alla guida della Mercedes stava percorrendo la via in direzione Monfalcone. All’intersezione con via Carnia, non ha rispettato la precedenza, travolgendo la moto che percorreva via da Palmanova in direzione Udine. La persona in moto, un 28enne di nazionalità marocchina, è ricoverata in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda. La donna investita, una 51enne filippina, è stata ricoverata anche lei in prognosi riservata al San Raffaele.