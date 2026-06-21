Serena Williams torna anche in singolare: wild card per Wimbledon

Serena Williams tornerà a disputare il torneo di singolare a Wimbledon. L’All England Club ha infatti annunciato l’assegnazione di una wild card alla campionessa americana, che potrà così prendere parte al tabellone principale del più prestigioso torneo sull’erba. Per la 44enne statunitense si tratta di un nuovo capitolo dopo il rientro alle competizioni, arrivato a quasi quattro anni dall’ultima apparizione nel circuito professionistico.

Una leggenda di Wimbledon

Nessuna giocatrice dell’era moderna ha lasciato un segno più profondo sui prati londinesi. Serena Williams ha conquistato sette titoli di Wimbledon in singolare, trionfando nel 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016. Successi che rappresentano una parte significativa dei suoi 23 titoli del Grande Slam conquistati in singolare, un bottino che la colloca tra le più grandi tenniste di sempre.

Serena e Venus Williams dopo aver vinto la finale di doppio femminile a Wimbledon nel 2016 (Foto AP/Tim Ireland, archivio)

La coppia con Venus

La decisione arriva a pochi giorni dall’ufficializzazione del ritorno di Serena anche nel torneo di doppio, dove farà coppia con la sorella Venus. Le sorelle Williams hanno vinto in carriera 14 tornei del Grande Slam, sei dei quali proprio a Wimbledon. Il loro ultimo successo sui prati londinesi risale a dieci anni fa, mentre il primo trionfo insieme arrivò oltre venticinque anni fa.