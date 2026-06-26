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venerdì 26 giugno 2026

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Mondiali 2026, le partite della notte: risultati e classifica

Mondiali 2026, le partite della notte: risultati e classifica
Olanda-Tunisia, match valido per il Gruppo F dei Mondiali 2026, Kansas City, Usa, 25 giugno 2026 (AP Photo/Reed Hoffmann)
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Chiusi i Gruppi D, E e F. Sorpresa Ecuador. Grande delusione per la Turchia di Montella

Stati Uniti, Australia, Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Olanda e Giappone si sono qualificate per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Si sono dunque chiusi i Gruppi D, E e F con l’Ecuador che rappresenta la grande sorpresa; la nazionale guidata da Sebastián Beccacece, grazie alla vittoria contro i tedeschi per 2-1, vola alla fase a eliminazione diretta in quanto è tra le migliori terze classificate dei gironi (con quattro punti, assieme a Svezia e Paraguay). Grande delusione, invece, per la Turchia di Vincenzo Montella che chiude al quarto e ultimo posto del Gruppo D. Inutile la partita vinta al 98′ contro gli Usa.

Risultati

  • Curaçao-Costa d’Avorio 0-2
  • Ecuador-Germania 2-1
  • Tunisia-Olanda 1-3
  • Giappone-Svezia 1-1
  • Turchia-Stati Uniti 3-2
  • Paraguay-Australia 1-1

Classifica

Gruppo D

  • Stati Uniti 6 punti
  • Australia 4 punti
  • Paraguay 4 punti
  • Turchia 3 punti

Gruppo E

  • Germania 6 punti
  • Costa d’Avorio 6 punti
  • Ecuador 4 punti
  • Turchia 3 punti

Gruppo F

  • Olanda 7 punti
  • Giappone 5 punti
  • Svezia 4 punti
  • Tunisia 0 punti

Mondiali 2026, i match in programma oggi

  • Norvegia-Francia, ore 21, Gruppo I
  • Senegal-Iraq, ore 21.00, Gruppo I
  • Capo Verde-Arabia Saudita, ore 02.00, Gruppo H
  • Uruguay-Spagna, ore 02.00, Gruppo H
  • Nuova Zelanda-Belgio, ore 05.00, Gruppo G
  • Egitto-Iran, ore 05.00, Gruppo G
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