Mondiali 2026, le partite della notte: risultati e classifica

Stati Uniti, Australia, Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Olanda e Giappone si sono qualificate per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Si sono dunque chiusi i Gruppi D, E e F con l’Ecuador che rappresenta la grande sorpresa; la nazionale guidata da Sebastián Beccacece, grazie alla vittoria contro i tedeschi per 2-1, vola alla fase a eliminazione diretta in quanto è tra le migliori terze classificate dei gironi (con quattro punti, assieme a Svezia e Paraguay). Grande delusione, invece, per la Turchia di Vincenzo Montella che chiude al quarto e ultimo posto del Gruppo D. Inutile la partita vinta al 98′ contro gli Usa.
Risultati
- Curaçao-Costa d’Avorio 0-2
- Ecuador-Germania 2-1
- Tunisia-Olanda 1-3
- Giappone-Svezia 1-1
- Turchia-Stati Uniti 3-2
- Paraguay-Australia 1-1
Classifica
Gruppo D
- Stati Uniti 6 punti
- Australia 4 punti
- Paraguay 4 punti
- Turchia 3 punti
Gruppo E
- Germania 6 punti
- Costa d’Avorio 6 punti
- Ecuador 4 punti
- Turchia 3 punti
Gruppo F
- Olanda 7 punti
- Giappone 5 punti
- Svezia 4 punti
- Tunisia 0 punti
Mondiali 2026, i match in programma oggi
- Norvegia-Francia, ore 21, Gruppo I
- Senegal-Iraq, ore 21.00, Gruppo I
- Capo Verde-Arabia Saudita, ore 02.00, Gruppo H
- Uruguay-Spagna, ore 02.00, Gruppo H
- Nuova Zelanda-Belgio, ore 05.00, Gruppo G
- Egitto-Iran, ore 05.00, Gruppo G