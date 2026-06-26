Mondiali 2026, le partite della notte: risultati e classifica

Stati Uniti, Australia, Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Olanda e Giappone si sono qualificate per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Si sono dunque chiusi i Gruppi D, E e F con l’Ecuador che rappresenta la grande sorpresa; la nazionale guidata da Sebastián Beccacece, grazie alla vittoria contro i tedeschi per 2-1, vola alla fase a eliminazione diretta in quanto è tra le migliori terze classificate dei gironi (con quattro punti, assieme a Svezia e Paraguay). Grande delusione, invece, per la Turchia di Vincenzo Montella che chiude al quarto e ultimo posto del Gruppo D. Inutile la partita vinta al 98′ contro gli Usa.

Risultati

Curaçao-Costa d’Avorio 0-2

Ecuador-Germania 2-1

Tunisia-Olanda 1-3

Giappone-Svezia 1-1

Turchia-Stati Uniti 3-2

Paraguay-Australia 1-1

Classifica

Gruppo D

Stati Uniti 6 punti

Australia 4 punti

Paraguay 4 punti

Turchia 3 punti

Gruppo E

Germania 6 punti

Costa d’Avorio 6 punti

Ecuador 4 punti

Turchia 3 punti

Gruppo F

Olanda 7 punti

Giappone 5 punti

Svezia 4 punti

Tunisia 0 punti

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