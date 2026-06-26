Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: 235 morti e 4.300 feriti. Quasi 50.000 dispersi – La diretta

Sale il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela nella giornata di mercoledì sera. Il ministero della Salute di Caracas ha reso noto che i morti sono 235 mentre i feriti sono circa 4300. La cifra è destinata ulteriormente a salire nelle prossime ore considerando il numero di dispersi. Nel Paese si è creato uno scenario apocalittico: “Palazzi crollati, corpi sul marciapiede, anche bambini. E il lamento dei cani intrappolati tra le macerie. A quel punto mi sono detto che nessun essere umano dovrebbe assistere a un simile orrore e sono rientrato in casa”, ha raccontato a LaPresse Antonio Calvino, siciliano d’origine e residente a Caracas dal 2009-
Punti chiave
- Il maggior generale dei Marines a Caracas per coordinare gli aiuti
- Iran: "Pronti a offrire piena assistenza"
- Delcy Rodriguez si reca a La Guaira, epicentro del sisma
- Caracas: "100 edifici crollati a La Guaira, 70mila famiglie colpite"
- Starlink, servizio gratuito fino al 25 luglio
- Quasi 50mila persone segnalate come disperse
- Madrid, due spagnoli morti e almeno 80 dispersi
- Usa revocano sanzioni fino al 23 ottobre per consentire gli aiuti
- Oltre 42mila le persone segnalate come disperse
- Ministero della Salute: sale a 235 il bilancio delle vittime, 4300 i feriti
I vertici dello United States Southern Command (Southcom), responsabile delle operazioni e della cooperazione in materia di sicurezza nell’America Centrale, nell’America Meridionale e nei Caraibi, sono arrivati in Venezuela per coordinare gli aiuti a seguito del doppio terremoto. Ne ha dato notizia lo stesso Southcom su X. Il maggior generale Kevin J. Jarrard del Corpo dei Marines degli Stati Uniti è arrivato oggi a Caracas, per supervisionare il sostegno fornito dal dipartimento della Difesa alle operazioni di soccorso. Jarrard ricopre il ruolo di massimo responsabile sul campo del Southcom e sta lavorando a stretto contatto con i partner per pianificare, coordinare e dirigere le capacità logistiche e operative delle forze armate statunitensi.
Il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi, ha affermato che Teheran è “pronta a offrire piena assistenza” al Venezuela, dopo il doppio violento sisma. “Siamo profondamente addolorati per il terremoto che ha colpito il Venezuela. Porgiamo le nostre condoglianze al governo e al popolo venezuelano, in particolare alle famiglie delle vittime, e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. L’Iran è solidale con il popolo venezuelano ed è pronto a offrire piena assistenza”, ha scritto in un post su X.
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, si è recata nello Stato di La Guaira, epicentro del sisma che ha causato centinaia di morti e feriti. In particolare è stata nella città costiera di Macuto come lei stessa ha riferito in un post sul suo canale Telegram. “Siamo stati a Macuto per stare al fianco della nostra gente nelle operazioni di ricerca e soccorso di tutte le persone colpite da questa terribile tragedia. Il governo nazionale è mobilitato per far fronte all’emergenza e nelle prossime ore continueremo a ricevere sostegno dalla comunità internazionale”, si legge nel post.
Il ministro dell’Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha affermato, in un collegamento con il canale televisivo Venezolana de Televisión che nello stato costiero di La Guaira (precedentemente denominato Vargas) e che comprende l’omonima città portuale, sono crollati più di 100 edifici. Oltre 70.000 famiglie, ha aggiunto, sono state colpite dai terremoti nell’area.
Starlink, il servizio di Internet satellitare di SpaceX, l’azienda di Elon Musk, ha annunciato che “per le persone colpite dai devastanti terremoti in Venezuela, offre il servizio gratuito fino al 25 luglio sia ai nuovi clienti che a quelli già esistenti”. “Stiamo inoltre lavorando per distribuire rapidamente i terminali Starlink e ripristinare la connettività nelle zone più colpite”, ha aggiunto l’azienda, in un post su X.
Quasi 50mila persone sono state segnalate come disperse a seguito del doppio violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo segnala la piattaforma online, Desaparecidos terremoto Venezuela, lanciata per rintracciare i cittadini di cui non si hanno notizie. Le persone che risultano disperse sono ad ora 49.411. In totale sono state segnalate 57.010 persone e di queste rintracciate solo 7.599.
Il ministero degli Affari Esteri spagnolo ha riferito che due cittadini spagnoli hanno perso la vita nei terremoti in Venezuela, e ha portato a 80 il numero dei dispersi. Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, che si trova in Messico, ha ricordato che la comunità spagnola in Venezuela ammonta a circa 150.000 persone, riferisce Rtve.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sospeso fino al 23 ottobre 2026 alcune sanzioni in vigore in Venezuela per consentire transazioni verso il Paese, altrimenti vietate, legati agli aiuti umanitari dopo il sisma che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela.
Oltre 42mila persone sono state segnalate come disperse a seguito del doppio violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo segnala la piattaforma online, Desaparecidos terremoto Venezuela, lanciata per rintracciare i cittadini di cui non si hanno notizie. Le persone denunciate come disperse sono ad ora 42.467.
Aumenta il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il Venezuela nella giornata di mercoledì sera. Il ministero della Salute venezuelano ha reso noto che i morti sono 235 mentre i feriti sono circa 4300. La cifra è destinata ulteriormente a salire nelle prossime ore considerando il numero di dispersi.