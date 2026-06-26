Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: 235 morti e 4.300 feriti. Quasi 50.000 dispersi – La diretta

Sale il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela nella giornata di mercoledì sera. Il ministero della Salute di Caracas ha reso noto che i morti sono 235 mentre i feriti sono circa 4300. La cifra è destinata ulteriormente a salire nelle prossime ore considerando il numero di dispersi. Nel Paese si è creato uno scenario apocalittico: “Palazzi crollati, corpi sul marciapiede, anche bambini. E il lamento dei cani intrappolati tra le macerie. A quel punto mi sono detto che nessun essere umano dovrebbe assistere a un simile orrore e sono rientrato in casa”, ha raccontato a LaPresse Antonio Calvino, siciliano d’origine e residente a Caracas dal 2009-