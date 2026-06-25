Tyra Grant a Wimbledon 2026: l’azzurra si qualifica, per la prima volta nel tabellone di uno Slam

Tyra Grant appare sempre più come il futuro del tennis femminile italiano. Nella giornata dedicata al turno decisivo delle qualificazioni maschili e femminili di Wimbledon 2026, terzo Slam della stagione, l’azzurra approda per la prima volta in un main draw Slam. La 18enne romana, n.173 Wta, ha sconfitto al turno decisivo per 6-4 7-6 (5), in un’ora e quaranta minuti, la francese Harmony Tan, 28 anni, n.199 del ranking, mai affrontata prima in carriera.

Per Tyra Grant seconda volta nelle qualificazioni di uno Slam

Era solo la seconda volta in carriera che Grant tentava la strada delle qualificazioni in uno Slam: in precedenza ci aveva provato allo Us Open del 2024 – grazie ad una wild card quando giocava ancora per gli Stati Uniti – ma era stata eliminata al primo turno. In questa stagione – iniziata solo a metà febbraio – la tennista seguita da coach Matteo Donati ha un bilancio a tutti i livelli di 26 vittorie (comprese le tre delle ‘quali’) contro 7 sconfitte. A Madrid, dov’era partita dalle qualificazioni, ha vinto il suo primo match in un main draw Wta 1000 ripetendosi poi agli Internazionali Bnl d’Italia, giocati grazie ad una wild card.