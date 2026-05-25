Roland Garros 2026, Berrettini batte Fucsovics e va al secondo turno

Ottimo debutto sui campi del Roland Garros 2026 per Matteo Berrettini, attuale numero 105 del mondo. Dopo l’exploit di ieri di Federico Cinà e in attesa del derby tra Cobolli e Pellegrino, l’azzurro, nonostante il ranking sfavorevole, supera il primo turno del secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi, battendo all’esordio l’ungherese Marton Fucsovics, numero 65 della classifica mondiale, in quattro set con il punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-1, 6-2 in tre ore e 12′ di gioco. Nonostante un inizio del match difficile, Berrettini non si è scomposto e negli ultimi due set ha dominato l’avversario. Il prossimo avversario per il tennista azzurro sarà il francese Arthur Rinderknech, numero 25 al ranking.

Roland Garros 2026, avanti anche Paolini

Esordio positivo a Parigi anche per Jasmine Paolini. L’italiana ha battuto l’ucraina Yastremska col punteggio di 7-5 6-3 e ora affronterà l’argentina Solana Sierra. “E’ stato bello tornare qui, è un torneo speciale e oggi è stata dura contro un avversaria forte. Lei ha vinto un torneo poche settimane fa e sono felice della mia performance molto solida”, ha detto Paolini dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’ucraina Dayana Yastremska, numero 45 del ranking Wta. “Mi ripetevo di restare concentrata e in partita, provare a rispondere in profondità e continuare a farla muovere e sono contenta di esserci riuscita. Penso di aver giocato meglio – ha proseguito – Qui ho tanti bei ricordi. E’ un posto speciale per me e spero di riuscire a sfruttare questa energia per poter disputare un’altra bella partita”.

Per vedere Sinner sulla terra rossa parigina invece bisognerà attendere domani, sempre oggi invece è in programma il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino.