08/10 – Caro carburanti, Meloni: “Pronti con accise mobili” – Garlasco, “dna maschile su pedali” – Torna la Serie A con un big match

Caro carburanti, Meloni: “Pronti a intervenire con accise mobili, dipende dalla tenuta del price cap”. Circa 160 mln di extragettito a settembre. Giorgetti: “Monitoriamo gli effetti delle iniziative dei distributori”.
Garlasco, “dna maschile su pedali” in un altro atto del Ris non depositato nel 2007. La legale di Sempio a Pavia per l’ascolto delle intercettazioni, su analisi del 2007 ci sono molti aspetti da chiarire.
Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Serie A con un big match tra Como e Roma, l’Inter calendario alla mano può provare l’allungo in vista del derby del 31 ottobre.