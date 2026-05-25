Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli

Al Roland Garros 2026 oggi, 25 maggio, è il turno di quattro tennisti azzurri, in attesa del debutto di Jannik Sinner e dopo la bella impresa di ieri di Federico Cinà, che a 19 anni ha passato per la prima volta un turno in uno Slam battendo il più quotato statunitense Opelka. Anche Lorenzo Sonego (69) ha passato il turno eliminando il francese Pierre-Hugues Herbert (223) dopo una battaglia di cinque set e oltre quattro ore, conclusa con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 a favore dell’azzurro. Fuori invece Mattia Bellucci (72), sconfitto da un altro francese, Quentin Halys (88) in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

Oggi tre italiani scenderanno in campo nel torneo maschile, dove è in programma il derby tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino e giocherà anche Matteo Berrettini, e poi Jasmine Paolini che fa il suo esordio nel tabellone femminile.

Ieri c’è stato anche l’esordio vincente, in rimonta, per Novak Djokovic, che due giorni dopo il suo 39esimo compleanno ha festeggiato nel migliore dei modi la 22esima partecipazione consecutiva al Roland Garros superando nella prima sessione serale del torneo il francese Giovanni Mpetshi Perricard per 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Un match non facile iniziato in salita e girato con il primo break del serbo messo a segno sul finire del secondo set dopo aver mancato 9 palle break consecutive. Al secondo turno è atteso dal francese Valentin Royer che ha superato Hugo Dellien per 6-4, 6-2, 6-2. Il bilancio di Nole al Roland Garros contro i tennisti francesi è di 13 vittorie su 13. Intanto Nishesh Basavareddy ha firmato la prima grande sorpresa al Roland Garros 2026. Numero 148 del mondo, al debutto in main draw a Parigi grazie a una wild card, ha sconfitto 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1 Taylor Fritz, numero 9, a cui non sono bastati 71 vincenti per evitare la seconda eliminazione consecutiva al primo turno nel torneo.

Gli italiani in campo oggi, orari e dove vederli

Ecco gli orari indicativi dei match dei tennisti azzurri oggi, 25 maggio, al Roland Garros 2026:

Fucsovics (59)- Berrettini (107) ore 11

(107) ore 11 Paolini (13)-Yastremska (45) ore 11

(13)-Yastremska (45) ore 11 Cobolli (12)-Pellegrino (126) ore 16

Tutti i match del Roland Garros 2026 sono visibili su Eurosport, trasmesso in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, Tim Vision e Prime.